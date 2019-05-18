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’ın hocası Güneş Trabzon maçı öncesi oyuncularına seslendi: Beni güzel uğurlayın

, 90 dakika tam konsantrasyon istiyor. Tecrübeli çalıştırıcı, “Son 2 maçı da kazanıp beni güzel uğurlayın” dedi...

Beni güzel uğurlayın

Beşiktaş ü Şenol Güneş, Trabzonspor maçı öncesinde oyuncularıyla duygusal bir konuşma yaptı.

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Tecrübeli teknik direktör oyuncularına yaptığı konuşmada, "Bu sezon şanssız maçlar oynadık. Belki daha da yukarılarda olabilirdik. Ama artık o maçlar geride kaldı. maçı bizim için çok önemli. Bu maçı kazanarak şansımızı devam ettirmeliyiz. G.Saray'ı ya da Başakşehir'i geçme şansımız var" ifadelerini kullandı. Şenol hoca, "Trabzonspor evinde iyi organize olan bir takım. 90 dakika tam konsantrasyon istiyorum. Bir an olsun oyundan kopmayın" dedi. Siyah-Beyazlı takımla son 2 maçına çıkacak olan Güneş, "Trabzonspor ve Kasımpaşa'yı yenerek beni güzel uğurlayın." şeklinde konuştu.

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