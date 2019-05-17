Trabzonspor Yönetimi, yarın sahasında karşılaşacağı Beşiktaş derbisi öncesinde toplanarak önemli kararlar alacak.

200 MİLYON GELİR

Bordo-Mavili Yönetim Kurulu, teknik direktör Ünal Karaman ile yola devam edilmesi, transfer çalışmaları, stat ve göğüs sponsorluğu ile sözleşmesi sona erecek oyuncular hakkındaki kararları alacak. Yönetimin, Karaman ile devam kararını kritik zirveden sonra açıklaması bekleniyor. Özellikle stat ve göğüs sponsorluğu konusunda 200 milyon TL'ye yakın bir kaynak bekleyen yönetimin sezon sona ermeden uzun zamandır görüşme halinde olduğu firmaları açıklaması ve anlaşmanın detayları konusunda kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor.

Yunus EMRE SEL