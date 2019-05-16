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potada mutlu sona ulaştı! Fenerbahçe 80 - 68

, ’u 12 sayı farkla geçerek seride durumu 3-1 getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti.

Potanın kraliçesi Fenerbahçe

Fenerbahçe potada mutlu sona ulaştı... Sarı-Lacivertliler, Kadınlar Süper Ligi play-off final serisi 4. maçında evinde Basketbol'u 80-68 mağlup etti. bu sonuçla seride durumu 3-1'e getirerek şampiyonluğunu ilan etti. Çukurova karşısında maça etkili başlayan Kanarya ilk çeyreği 26-18, devreyi ise 45-32 önde kapatan taraf oldu.

14. KEZ ŞAMPİYON...
Üçüncü çeyrekte rahat bir oyun ortaya koyan Fener, son 10 dakikaya 66-46 üstün girdi. Fenerbahçe'd Birsel attığı 18 sayıyla galibiyette önemli bir rol oynadı. Çukurova Basketbol'u yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, 14. kez bu kupayı müzesine götürmeyi başardı.​


GARNİER: İKİ KUPAYI DA ALMAK HARİKA
Fenerbahçe'nin başantrenörü valerie garnier, çukurova'yı yenip şampiyon oldukları maç sonrası, "hem ligi hem de türkiye kupası'nı kazandık. ikisi birden almak harika bir şey" dedi.

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