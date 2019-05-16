Fenerbahçe potada mutlu sona ulaştı... Sarı-Lacivertliler, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçında evinde Çukurova Basketbol'u 80-68 mağlup etti. Fenerbahçe bu sonuçla seride durumu 3-1'e getirerek şampiyonluğunu ilan etti. Çukurova karşısında maça etkili başlayan Kanarya ilk çeyreği 26-18, devreyi ise 45-32 önde kapatan taraf oldu.

14. KEZ ŞAMPİYON...

Üçüncü çeyrekte rahat bir oyun ortaya koyan Fener, son 10 dakikaya 66-46 üstün girdi. Fenerbahçe'd Birsel attığı 18 sayıyla galibiyette önemli bir rol oynadı. Çukurova Basketbol'u yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, 14. kez bu kupayı müzesine götürmeyi başardı.​



GARNİER: İKİ KUPAYI DA ALMAK HARİKA

Fenerbahçe'nin başantrenörü valerie garnier, çukurova'yı yenip şampiyon oldukları maç sonrası, "hem ligi hem de türkiye kupası'nı kazandık. ikisi birden almak harika bir şey" dedi.