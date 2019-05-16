Bugünkü
Takvim

Cimbom kupaya doymuyor! G.Saray, Akhisar’ı yenerek ’nın sahibi oldu​

Cimbom, 57’de Manu’nun golüyle geriye düştü. 67’de Diagne penaltı kaçırdı. 80’de Sinan (pen.) beraberliği getirdi... 10 kişi kalan Akhisar direenmedi... Galibiyet golleri Feghouli ve Diagne’den geldi. Aslan, pazar günü de kazanırsa sezonu çifte kupayla kapatacak.

Kupa canavarı Galatasaray

Türkiye Kupası G.Saray'ın... Cimbom finalde Akhisar'ı 3-1 yendi. 10. dakikada Belhanda'nın pasında Onyekuru savunmanın arkasına sarktı ve topu ağlara gönderdi. Ancak hakem golü iptal etti ve ofsayt kararı verdi. 34'te Ndiaye'nin pasında Diagne, ceza sahasına sokuldu. Ancak araya Caner girdi.

ONYEKURU'NUN ŞUTU DİREKTE​
51'DE Onyekuru çalımlarla Akhisar savunmasını peşine taktı. Vuruşu Fatih'i geçip direkten geri geldi. 53'te Zeki'nin ortasıda Lopes'in kafa vuruşu direği yaladı. 57'de Güray'ın pasında Manu topu ağlara gönderdi.​

VAR'A GİTTİ... PENALTIYI VERDİ
64'TE Linnes, Barbosa tarafından düşürüldü. Hakem penaltı verdi. Diagne'nin penaltısını Fatih kurtardı. 75'te Diagne Lopes'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem VAR'a gittikten sonra penaltı verdi. Penaltıyı Sinan attı: 1-1.

KAPANIŞ GOLÜ DİAGNE'DEN
88'de ​Mariano'nun ortasına Feghouli dokundu. Fatih kurtardı. Yine Feghouli tamamladı: 1-2. 90+3'te Belhanda'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Diagne, kale ağzında yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriCimbom kupaya doymuyor! G.Saray, Akhisar’ı yenerek Türkiye Kupası’nın sahibi oldu​
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri