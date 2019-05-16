Türkiye Kupası G.Saray'ın... Cimbom finalde Akhisar'ı 3-1 yendi. 10. dakikada Belhanda'nın pasında Onyekuru savunmanın arkasına sarktı ve topu ağlara gönderdi. Ancak hakem golü iptal etti ve ofsayt kararı verdi. 34'te Ndiaye'nin pasında Diagne, ceza sahasına sokuldu. Ancak araya Caner girdi.

ONYEKURU'NUN ŞUTU DİREKTE​

51'DE Onyekuru çalımlarla Akhisar savunmasını peşine taktı. Vuruşu Fatih'i geçip direkten geri geldi. 53'te Zeki'nin ortasıda Lopes'in kafa vuruşu direği yaladı. 57'de Güray'ın pasında Manu topu ağlara gönderdi.​

VAR'A GİTTİ... PENALTIYI VERDİ

64'TE Linnes, Barbosa tarafından düşürüldü. Hakem penaltı verdi. Diagne'nin penaltısını Fatih kurtardı. 75'te Diagne Lopes'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem VAR'a gittikten sonra penaltı verdi. Penaltıyı Sinan attı: 1-1.

KAPANIŞ GOLÜ DİAGNE'DEN

88'de ​Mariano'nun ortasına Feghouli dokundu. Fatih kurtardı. Yine Feghouli tamamladı: 1-2. 90+3'te Belhanda'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Diagne, kale ağzında yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı.