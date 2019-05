Mustafa Cengiz korundukları yönündeki eleştirilere tepki gösterdi. Aleyhlerine yapılan hataların lehlerine yapılanlardan fazla olduğunu söyleyen Mustafa Cengiz, "Lehimize hata yapan insanlara maç vermemek bunun bir belgesi. Korunsaydık ben 150 gün hocamız 10 maç ceza almazdı. Arkadan sinsilik yapmayalım, açık ve cesur olalım" dedi. Cengiz'in diğer açıklamaları ise şöyle:

G.SARAY HİLEYE BAŞVURMAZ

"Spor yöneticileri ve başkanları kendi maçlarından sonra başka takımlar hakkında konuşurken dikkatli olmalı. Çok kritik duyumlar alıyoruz. Galatasaray hiçbir zaman hileye başvurmaz. Buna tenezzül etmez."

BİZE ALGI YÖNETİMİ YAPIYORLAR

"G.Saray'a karşı çok büyük bir algı yönetimi yapılıyor. Bu algı yönetimi şanlı şampiyonluk yarışını kötülemek temelli. Galatasaray en kötü gününde bile şampiyonluk yürüyüşünü bırakmadı. Bu onurlu bir yürüyüş."

MAÇLARI ÖNCEDEN BELİRLEMESİNLER

"Karar verici mekanizmalara sesleniyorum. Oynayacağımız maçları önceden belirlemesinler. Saha dışı olayları saha içersine dahil etmesinler. Yok taçtan yedik, yok buradan yedik diyerek olayı basitleştirdiniz."

HER SÖZCÜĞE DİKKAT ETMELİ

"Sadece Fikret Orman için değil her başkan ve yönetici ağzından çıkan her sözcüğe dikkat etmeli. Kendi taraftarımıza şirin gözükecek söylemlerden kaçınalım. Bu toplumun barışa ve sevgiye ihtiyacı var."

TÜRKİYE LİGİ DEĞERLİ BİR LİG

"Türkiye Ligi çok değerli bir lig. Arabistan'da yabancı hakem getiriyorlar ama bizim lig önemli bir lig. Bu işin üstüne cesaretle gitmeliyiz. Alttan genç, niyeti iyi olan hakemler çıkaralım. Bunlar iyi eğitilsin."​



RİZE'DE KÖTÜ OLAYLAR OLDU

Mustafa Cengiz, Rize'de protokol tribününde hayatında görmediği olayların olduğunu söyleyerek, "2. başkanımın oğlu dayak yemekten kurtuldu. Bu olayları kınıyorum" ifadesini kullandı.