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gidecek oyuncuların menajerleri ile görüştü

, yeni sezon planlarını yönetime ve ’ye sundu. Gönderilecek oyuncuların menajerleri Samandıra’ya çağrılıyor.

Samandıra'da hareketli saatler

Yaz döneminin en çok mesai yapacak kulüplerinin başında olacak olan Fenerbahçe'de hareketli saatler şimdiden yaşanmaya başladı. Transfer ile ilgili planları ve listesini yönetime ve Comolli'ye ileten Ersun Yanal, takımda kalmasını istemediği isimleri de şimdiden verdiği bildirildi.

FREY VE ALPER YOLCU GİBİ​
Comolli'nin Yanal'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği ancak sözleşmesi bulunan Frey ve Alper gibi oyuncuların menajerleriyle bir araya geldiği iddia edildi. Bu 2 isme Jailson'un da dahil olabileceği öğrenildi.

YANAL, VALBUENA'YI İSTİYOR
Bunun dışında sözleşmesi sona eren ancak Yanal'ın kalmasını istediği Skrtel ve Valbuena'nın menajerleriyle önümüzdeki günlerde bir araya gelinecek. Soldado'nun durumu ise kesinlik kazanmadı.

2 YA DA 3 SANTRFOR ALINACAK
Transfer çalışmalarında ise ağırlık santrfor ve stoper mevkinde olacak. Skrtel giderse en az 2 stoper alınacak. Soldado'nun kalıp kalmamasına göre 2 ya da 3 santrfor transferi yapılacak.

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