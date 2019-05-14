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Karaman yenilen gollere tepkili! Eksik parçamız savunma

’un hocası, “Ligde yediğimiz gol sayısı fazla... Stoperlerimiz özverili ama oraya gerekli takviyeleri yapacağız” diye konuştu

Eksik parçamız savunma

Trabzon Teknik Direktörü , takımın rontgenini çekti. Karaman, "Bu sezon oyuncularım büyük özveriyle mücadele etti. Birçok sorunla uğraştık. Ligde yediğimiz gol sayısı fazla. Buna çözüm bulmak zorundayız" diye konuştu.

SAVUNMAMIZ GÜÇLENECEK
Ünal hoca, "Savunmaya yapacağımız takviyelerle daha da güçlü bir takım oluşturacağız. Mevcut stoperlerin iyi niyetinden şüphem yok" dedi.

7 MAÇTA GOL YEMEDİ!
Süper Lig'in en skorer takımlarından biri olan Trabzonspor kalesini kapatamıyor. Fırtına kalesinde 43 gol gördü. Ligde 32 haftada sadece 7 karşılaşmayı gol yemeden tamamlayabildi.

BÜYÜK ŞANSSIZLIKLAR YAŞADIK
Trabzon'un hocası, "Bu sezon kadroda büyük revizyon oldu. Ekonomik sorunlar yaşandı. 25 topumuz direkten döndü. Bunlara rağmen bu takım büyük işler başardı. Hepsiyle gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

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