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öğrencilerine sahip çıktı! Hatalarıyla seviyorum

Trabzonspor Teknik Direktörü öğrencilerine sahip çıktı. “Bu futbolcular ve onların inancı bizi bugünlere getirdi. Ben onları hatalarıyla da seviyorum” ifadelerini kullandı.

Hatalarıyla seviyorum

Trabzonspor Teknik Direktörü , beraberliği sonrası, "Biz kazanmak istiyorduk, son iki haftada üçüncülük şansımızı biraz daha üst seviyelerde tutmak istiyorduk. Oyuncularım gayret gösterdiler, samimi bir mücadele sergilediler. Gösterilen mücadeleden memnunum. İyi oynadık ama bunu galibiyete çeviremedik" diye konuştu.

MAÇI KOPARABİLİRDİK...
Maç sonunda futbolcularına sahip çıkan Karaman, "Ben sezon başından beri söylüyorum, şayet bu futbolcu kadrosu inanmamış olsaydı bizi bugünlere getirmezdi. Ben onları hatalarıyla da seviyorum" ifadelerini kullandı. Konyaspor karşısında maçı koparacak pozisyonları da bulduklarını söyleyen Karaman, "Maçı bitirecek pozisyonlar bulduk. Ama olmadı" dedi.

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