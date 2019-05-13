Trabzon Konya’da yine kazanamadı

TRABZON'a Kocaman darbe... Bordo- Mavililer, 9 yıldır kazanamadığı Konyaspor deplasmanında 2-2 berabere kalarak üçüncülük hedefinde çok ağır bir yara aldı. 11. dakikada Trabzon öne geçti. Yusuf Yazıcı'nın kornerinde Hüseyin arka direğe aşırttı. Rodallega golü attı: 0-1.

NWAKAEME FIRSATI HARCADI

GOLDEN hemen sonra Nwakaeme yüzde yüz pozisyonda Serkan'ı geçemedi. 17'de Konya beraberliği yakaladı. Nwakaeme'den topu çalan Jonsson, çok düzgün bir vuruşla golü attı: 1-1.

​FOFANA'DAN ÇOK ŞIK BİR GOL

45. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Topla hareketlenen Skubic'in ceza sahası içerisinden pasında topa bekletmeden vuran Fofana köşeye çok güzel vurdu: 2-1. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

EKUBAN'IN KAFASI DİREKTE

71. dakikada Ekuban'ın kafa vuruşu üst direkten geri geldi. 79. dakikada Uğur ceza sahasında elle oynadı, VAR uyarısı sonrası penaltı kararı çıktı. Sosa beyaz noktadan skoru belirledi: 2-2.