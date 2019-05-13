TFF 2. Lig’de play-off heyecanı

TFF 2. Lig'de play-off çeyrek final rövanş maçları bugün oynananacak. Kırmızı Grup: 16.00 Manisa BŞB.-Tuzlaspor (2- 0), 16.00 Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor (1-0). Beyaz Grup: 15.30 Kastamonuspor 1966-Sarıyer (0-1), 20.30 Yılport Samsunspor- Sakaryaspor (0-1). Bugün maçlar sonucunda 4 takım yarı final bileti alacak.
- Spor
- 13.05.2019
- Gazete
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