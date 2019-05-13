Rizespor maçında müthiş bir geri dönüşe imza atarak şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Galatasaray'da kanatlar fark yaratıyor... Sarı-Kırmızılılar'da son iki sezonda kanat rotasyonunda yer alan Garry Rodrigues, Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli iki sezonda 47 gol ve 36 asistin altına imzasını attı.

1.5 SEZONDA BÜYÜK İZ BIRAKTI

Geçen sezonun şampiyonluğunda büyük rol oynayan ve devre arasında takımdan ayrılan Garry Rodrigues 1.5 sezonda 14 gol ve 13 asist üretti. Yıldız futbolcu özellikle Gomis'le çok iyi bir ikili oldu.

KRİTİK MAÇLARIN YILDIZI​

Sezon başında Everton'dan kiralanan Henry Onyekuru ise şu ana kadar 13 gol ve 5 asistlik katkı yaptı. Nijeryalı genç yıldız özellikle kritik maçlardaki gol ve asistleri ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

EN ÖNEMLİ SİLAH OLDU​

Ligin ikinci yarısında adeta coşan Feghouli ise son iki sezonda 18 gol ve 17 asiste imza attı. Cezayirli yıldız takımın en önemli silahlarından birisi durumunda.