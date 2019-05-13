Bugünkü
Takvim

ateşe düştü! Malatyaspor 3-1 BB Erzurumspor

Yeni Malayta’ya Aleksic, Bifouma ve Ömer’in go-l leriyle boyun eğen düşme hattında kaldı.

Erzurum ateşe düştü
Ligi 5. sırada bitirmek isteyen , kümede kalma savaşı veren rakibi BB spor'u 3-1 yendi. 50'de Chebake'nin ortasında Aleksic düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı:1-0. 61'de Bifouma ilk olarak Sehic'e takıldı, dönen topu tamamlayarak Malatya adına farkı iki yaptı. 75'te Rashad Muhammed farkı bire indirdi: 2-1. Maçta son sözü 90+3'te Ömer söyledi: 3-1. Malatya bu sonuçla 47 puana çıktı. 32 puanda kalan Erzurum ise haftayı 17. sırada tamamladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriErzurum ateşe düştü! Malatyaspor 3-1 BB Erzurumspor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri