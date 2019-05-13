Ligi 5. sırada bitirmek isteyen Yeni Malatyaspor, kümede kalma savaşı veren rakibi BB Erzurumspor'u 3-1 yendi. 50'de Chebake'nin ortasında Aleksic düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı:1-0. 61'de Bifouma ilk olarak Sehic'e takıldı, dönen topu tamamlayarak Malatya adına farkı iki yaptı. 75'te Rashad Muhammed farkı bire indirdi: 2-1. Maçta son sözü 90+3'te Ömer söyledi: 3-1. Malatya bu sonuçla 47 puana çıktı. 32 puanda kalan Erzurum ise haftayı 17. sırada tamamladı.
- Spor
- 13.05.2019
- Gazete
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