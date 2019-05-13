Çaykur Rizespor maçının ikinci yarısında Samudio ile girdiği ikili mücadele sonrası kaval ve baldır kemikleri kırılan Emre Akbaba'nın sahalara dönüş tarihi belli oldu.
MART'TA SAHADA
Galatasaray kulüp doktorları, milli futbolcunun 8 ay sonra idmanlara başlamasını, sahalara dönüşünün ise 10 ayı bulmasını öngörüyor. Bu durumda Emre, önümüzdeki yılın Mart ayında takıma katılacak ve 2019-20 sezonunun çok büyük bir bölümünü kaçıracak
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