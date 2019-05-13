Bugünkü
Takvim

’nın dönüş tarihi belli oldu!

Kaval ve baldır kemiği kırılan yıldız futbolcunun 2019- 2020 sezonunun çok büyük bir bölümünü kaçıracak.

Akbaba’nın dönüşü 10 ayı bulacak!

Çaykur Rizespor maçının ikinci yarısında Samudio ile girdiği ikili mücadele sonrası kaval ve baldır kemikleri kırılan Emre Akbaba'nın sahalara dönüş tarihi belli oldu.

MART'TA SAHADA
Galatasaray kulüp doktorları, milli futbolcunun 8 ay sonra idmanlara başlamasını, sahalara dönüşünün ise 10 ayı bulmasını öngörüyor. Bu durumda Emre, önümüzdeki yılın Mart ayında takıma katılacak ve 2019-20 sezonunun çok büyük bir bölümünü kaçıracak

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriEmre Akbaba’nın dönüş tarihi belli oldu!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri