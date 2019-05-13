Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Başakşehir 32. hafta maçında sahasında Ankaragücü'nü geriye düştüğü maçta 2-1 yendi. Turuncu-Lacivertliler bu sonuçla 4 hafta sonra galip geldi. Başakşehir, 7. dakikada Visca'nın pasında Bajic'in topukla kaleye yolladığı şutla gole yaklaştı ancak Korcan kalesini kapattı.
AÇILIŞI 17'DE BOYD YAPTI
17. dakikada hızlı gelişen Ankaragücü atağında Boyd ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Başakşehir, 46'da Visca'nın asistinde Bajic'in topukla attığı golle skorda dengeyi sağladı:1-1.
SON SÖZÜ ROBİNHO SÖYLEDİ
Robinho 62'de kaleciden dönen topu ağlara yolladı ve Başakşehir'e galibiyeti getiren golü kaydetti:2-1. Ev sahibi bu golle zirve yürüyüşünü sürdürdü.
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