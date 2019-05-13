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4 hafta sonra kazandı

Boyd’un 17’deki golüne 46’da Bajic ve 62’de Robinho ile yanıt veren Turuncu- Lacivertliler, Ankaragücü engelini kayıpsız geçti. Puanını 66’ya yükselten ve Galatasaray’ı yakalayan , haftaya rakibi ile sezonun final maçına çıkacak...

Başakşehir geri döndü

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Başakşehir 32. hafta maçında sahasında Ankaragücü'nü geriye düştüğü maçta 2-1 yendi. Turuncu-Lacivertliler bu sonuçla 4 hafta sonra galip geldi. , 7. dakikada Visca'nın pasında Bajic'in topukla kaleye yolladığı şutla gole yaklaştı ancak Korcan kalesini kapattı.

AÇILIŞI 17'DE BOYD YAPTI
17. dakikada hızlı gelişen Ankaragücü atağında Boyd ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Başakşehir, 46'da Visca'nın asistinde Bajic'in topukla attığı golle skorda dengeyi sağladı:1-1.

SON SÖZÜ ROBİNHO SÖYLEDİ
Robinho ​62'de kaleciden dönen topu ağlara yolladı ve Başakşehir'e galibiyeti getiren golü kaydetti:2-1. Ev sahibi bu golle zirve yürüyüşünü sürdürdü.

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