Sözün bittiği yerdeyiz!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile teknik direktör Ersun Yanal, Akhisarspor maçı sonrası Rize-G.Saray mücalesindeki hakem kararlarını eleştirdi. Başkan Ali Koç, tartışmalı maç ile ilgili, "Rize'de yaşananlar, sözün bittiği maç olsa gerek. Yaşananlar hakem hatasıyla anlatılacak bir şey değil. Türk futbolunun bu anlayıştan, bu virüslerden arınması lazım" dedi.
TÜRK FUTBOLU İÇİN KARA GECE
Fenerbahçe'nin hocası Ersun Yanal ise Rize-Galatasaray maçıyla ilgili olarak, "Futbol için kapkara bir gece. Türk futboluna geçmiş olsun. Ortada konuşacak hiçbir şey yok" yorumunu yaptı.
TÜRK FUTBOLU İÇİN KARA GECE
Fenerbahçe'nin hocası Ersun Yanal ise Rize-Galatasaray maçıyla ilgili olarak, "Futbol için kapkara bir gece. Türk futboluna geçmiş olsun. Ortada konuşacak hiçbir şey yok" yorumunu yaptı.
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