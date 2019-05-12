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Sözün bittiği yerdeyiz!

ve , -Galatasaray maçındaki hakem kararlarını sert sözlerle eleştirdi.

Sözün bittiği yerdeyiz!
Fenerbahçe Başkanı ile teknik direktör , Akhisarspor maçı sonrası -G.Saray mücalesindeki hakem kararlarını eleştirdi. Başkan Ali Koç, tartışmalı maç ile ilgili, "Rize'de yaşananlar, sözün bittiği maç olsa gerek. Yaşananlar hakem hatasıyla anlatılacak bir şey değil. Türk unun bu anlayıştan, bu virüslerden arınması lazım" dedi.

TÜRK FUTBOLU İÇİN KARA GECE
'nin hocası Ersun Yanal ise Rize-Galatasaray maçıyla ilgili olarak, "Futbol için kapkara bir gece. Türk futboluna geçmiş olsun. Ortada konuşacak hiçbir şey yok" yorumunu yaptı.

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