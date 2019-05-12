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İspanyol golcü, ’nin attığı son 15 golün yüzde 47’sine etki etti. Soldado, 15 golde 5 kez fileleri havalandırıd

Roberto Soldado etkisi
F.Bahçe'nin 'de attığı son 15 golün %47'sinde Roberto Soldado'nun doğrudan katkısı bulunuyor. İspanyol golcü, Sarı-Lacivertli takımın attığı son 15 golde 5 kez fileleri havalandırırken iki de asist yaptı. Tecrübeli oyuncu, "Akhisar maçından 3 puanla ayrıldığımız için çok mutluyuz" dedi.

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