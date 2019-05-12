Roberto Soldado etkisi

F.Bahçe'nin Süper Lig'de attığı son 15 golün %47'sinde Roberto Soldado'nun doğrudan katkısı bulunuyor. İspanyol golcü, Sarı-Lacivertli takımın attığı son 15 golde 5 kez fileleri havalandırırken iki de asist yaptı. Tecrübeli oyuncu, "Akhisar maçından 3 puanla ayrıldığımız için çok mutluyuz" dedi.
- Spor
- 12.05.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.