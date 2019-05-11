Terim takımını uyardı! Rize'nin şakası yok

Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor ile son derece zorlu bir maça çıkacak olan lider Galatasaray'da teknik patron Fatih Terim, yolculuk öncesinde takımıyla 1 saat süren bir toplantı yaptı. Terim, "Ligin şu anda en formda takımı ile oynayacağız. Beşiktaş derbisinden kolay bir maç değil. Hatta daha zor" dedi.

​ENERJİMİZ ZİRVEDE OLMALI...

Kesinlikle soğukkanlı olmak zorunda olduklarını belirten Terim, şöyle devam etti: Çok çabuk hücuma çıkan ve fiziksel açıdan da dirençli bir takım olacak karşımızda. Enerjimizin tamanı sahada olmalı.





DİRENÇLERİNİ ARTTIRMAYIN!

Oyunun kontrolü bizde olmalı. Hücum bölgesinde çabuk düşünüp çabuk karar vermelisiniz. Erken gol önemli. Dirençlerinin artmasına izin vermeyin.