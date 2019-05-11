Kozak'tan önce mesaj, sonra ziyaret!

Hayri Kozak, Divan Kurulu'nda verdiği skandal Ekrem İmamoğlu mesajından sonra dün de ilginç bir ziyaret gerçekleştirdi. İmamoğlu, Kozak ve İnce birlikte fotoğraf çektirdi.
Hayri Kozak, Divan Kurulu'nda verdiği skandal Ekrem İmamoğlu mesajından sonra dün de ilginç bir ziyaret gerçekleştirdi. İmamoğlu, Kozak ve İnce birlikte fotoğraf çektirdi.
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