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anahtarı Avrupa'da bütün kapıları açtı

Şampiyonlar Ligi finaline ve ’un yükselmesinin ardından ’nde de finalin adı - oldu...

İngiliz anahtarı

İngiliz takımları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde de finale kalarak tarihi bir başarıya imza attı. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde önemli geri dönüşlere imza atarak adlarını finale yazdıran Tottenham ve Liverpool'un ardından Avrupa Ligi finalinde de Arsenal ile Chelsea eşleşti. İlk kez aynı ülkenin takımları, Avrupa futbolunun en önemli iki organizasyonunun finaline kalarak adlarını altın harflerle futbol tarihine yazdırdı.

MUCİZEYE İMZA ATTILAR
ve Tottenham adeta birer mucizeye imza atarak adlarını Şampiyonlar Ligi finaline yazdırdılar.​

47 YIL SONRA BİR İLKİ BAŞARDILAR
Avrupa Ligi'nin finalinde 47 yıl aranın ardından ikinci kez takımları karşı karşıya gelecek. Son olarak 1972'te Tottenham Hotspur ve Wolverhampton Wanderers büyük başarıya imza atmıştı.

İSPANYOL DEVRİ BİTTİ
Avrupa'da son 5 yılda 9 kupa kazanan İspanyol takımlarının hegemonyasına da İngilizler son verdi. Şampiyonlar Ligi'nin son 5 sezonunda Real Madrid (4) ve Barcelona mutlu sona ulaştı.

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