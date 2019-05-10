Transferin gözde isimlerinden biri olması beklenen Çaykur Rizesporlu Vedat Muriqi konusunda Fenerbahçe itirafı geldi... Menajer Haluk Canatar, "Fenerbahçe'nin resmi bir teklifi olmadı ancak Vedat'ın sözleşme şartları ve oyun yapısı hakkında bana sorular yönelttiler" ifadesini kullandı. Canatar, Fransız kulübü Toulouse'un da transfer için devrede olduğunu belirterek, "Burada son sözü Rize yönetimi söyleyecek' dedi.
- Spor
- 10.05.2019
- Gazete
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