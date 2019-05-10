İtalyan gazetelerinden Corriere Della Sport, Bologna'nın Adem Ljajic için devreye gireceğini yazdı. Gazete Bologna Teknik Direktörü Mihajlovic'in Fiorentina ve Torino'da beraber çalıştığı Ljajic için aracılık yaptığını duyurdu. Sırp futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla 30 karşılaşmada 8 gol, 10 asist kaydetti.
- Spor
- 10.05.2019
- Gazete
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