Bugünkü
Takvim

İtalyan medyasından bomba iddia! için Bologna devrede

Corriere Della Sport, Bologna’nın Ljajic için devrede olduğunu yazdı.

Adem Ljajic için Bologna iddiası
İtalyan gazetelerinden Corriere Della Sport, Bologna'nın için devreye gireceğini yazdı. Gazete Bologna Teknik Direktörü Mihajlovic'in ve Torino'da beraber çalıştığı Ljajic için aracılık yaptığını duyurdu. Sırp futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla 30 karşılaşmada 8 gol, 10 asist kaydetti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor Haberleriİtalyan medyasından bomba iddia! Adem Ljajic için Bologna devrede
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri