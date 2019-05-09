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  • 09.05.2019 22:12
  • Son Güncelleme: 09.05.2019 22:12

ile Rusya arasında görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Dışişleri Bakanı ile görüştü. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan 'deki saldırıların durdurulmasını istediği öğrenildi.

Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı 'dan, 'deki saldırıların durdurulmasını istedi. Bunun üzerine Lavrov, İdlib'de bu sabah saldırıların durdurulduğu bilgisini iletti.

Son günlerde Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'e düzenlediği yoğun saldırılar bugün hız kesmişti.

ve Rusya'nın garantörlüğündeki sürecinde gerginliği azaltma bölgesi olan İdlib'de rejim ve destekçilerinin son haftalarda artan saldılarında binlerce kişi yerlerinden oldu.

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