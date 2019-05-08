Beşiktaş'ı yenerek liderlik tahtını ele geçiren Galatasaray'da maç günü yaşananların detayları ortaya çıkmaya başladı. Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesi gergin olan ve kafasında sürekli maçın planlarını kuran Galatasaray Teknik Direktörü Terim'e pazar günü saat 17.54'te Beşiktaş'ın esame listesi geldi.

ÖNCE GÖZLERİNE İNANAMADI​

Esame listesine büyük bir heyecanla bakan Fatih Terim, Beşiktaş'ın ilk 11'inde Necip Uysal'ın adını görünce inanamadı. Listeye bir kez daha bakan tecrübeli hoca rakibinin ilk 11'ini görünce tebessüm etti.

İŞİMİZ DAHA DA KOLAYLAŞTI

Necip'le birlikte Beşiktaş'ın maça üç defansif orta sahayla çıkacağını gören Terim yardımcılarına, "Oooo bu maçı aldık. Beşiktaş'ın ilk 11'i bizim işimizi daha da kolaylaştıracak" diye konuştu.

GALİBİYETTEN EMİNİM

Bu düşüncesini yardımcılarıyla da paylaşanTerim, "Bugün liderlik koltuğuna oturmamızda artık bir engel kalmadı. Buradan zaferle ayrılacağız" dedi.