Bugünkü
Takvim

Terim, ’ın kadrosunu görünce keyfi yerine geldi

Terim’e ’ın esame listesi saat 17.54’te geldi. Necip’in adını gören başarılı hoca, “Ooo hayırlı olsun maçı aldık”dedi. Ezeli rakiplerinin üç defansif orta saha ile oynayacağını gören Terim yanındakilere “Bugün koltuğa oturacağız”diye seslendi...

Hayırlı olsun maçı aldık!

Beşiktaş'ı yenerek liderlik tahtını ele geçiren Galatasaray'da maç günü yaşananların detayları ortaya çıkmaya başladı. Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesi gergin olan ve kafasında sürekli maçın planlarını kuran Galatasaray Teknik Direktörü Terim'e pazar günü saat 17.54'te Beşiktaş'ın esame listesi geldi.

ÖNCE GÖZLERİNE İNANAMADI​
Esame listesine büyük bir heyecanla bakan Fatih Terim, Beşiktaş'ın ilk 11'inde Necip Uysal'ın adını görünce inanamadı. Listeye bir kez daha bakan tecrübeli hoca rakibinin ilk 11'ini görünce tebessüm etti.

İŞİMİZ DAHA DA KOLAYLAŞTI
Necip'le birlikte 'ın maça üç defansif orta sahayla çıkacağını gören Terim yardımcılarına, "Oooo bu maçı aldık. Beşiktaş'ın ilk 11'i bizim işimizi daha da kolaylaştıracak" diye konuştu.

GALİBİYETTEN EMİNİM
Bu düşüncesini yardımcılarıyla da paylaşanTerim, "Bugün liderlik koltuğuna oturmamızda artık bir engel kalmadı. Buradan zaferle ayrılacağız" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriTerim, Beşiktaş’ın kadrosunu görünce keyfi yerine geldi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri