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Sosyal medya bunu konuşuyor: Terim ve lı futbolcular nereye bakıyor

Terim ve lı futbolcuların, idmanda cep telefonuna baktıkları esnadaki mutlu tavırları dikkat çekti.

Bu adamlar nereye bakıyor!

Kulübü Twitter hesabından dün teknik direktör 'le futbolcuların cep telefonuna bakarken çekilen fotoğrafını "Günaydın" notuyla paylaştı. Bu fotoğraf sosyal medyada defalarca paylaşılırken, "Bu adamlar nereye bakıyor?" denildi.

ZİRVENİN FOTOĞRAFI
Taraftarların bu fotoğraf için ortak yorumu ise "Puan cetvelinde Galatasaray'ın zirvede oluşuna bakıyorlar" oldu.

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