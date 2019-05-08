Galatasaray Kulübü Twitter hesabından dün teknik direktör Fatih Terim'le futbolcuların cep telefonuna bakarken çekilen fotoğrafını "Günaydın" notuyla paylaştı. Bu fotoğraf sosyal medyada defalarca paylaşılırken, "Bu adamlar nereye bakıyor?" denildi.
ZİRVENİN FOTOĞRAFI
Taraftarların bu fotoğraf için ortak yorumu ise "Puan cetvelinde Galatasaray'ın zirvede oluşuna bakıyorlar" oldu.
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