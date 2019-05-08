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oyuncularını uyardı! Devler ligi çok önemli

Güneş, “Motivasyon kaybı istemiyorum. Şampiyon olamasak bile çok önemli. 3’te 3 yapmalıyız...” dedi

Şenol Güneş oyuncularını uyardı
Beşiktaş Şenol Güneş'in futbolcularını Galatasaray yenilgisi sonrasında motivasyon durumları ile ilgili olakak uyardığı ortaya çıktı. Şenol Güneş'in, "Kimsede motivasyon kaybı istemiyorum. Şampiyon olamasak bile Şampiyonlar Ligi çok önemli. Kulüp böyle bir gelirden mahrum olmamalı. 3 maçımız kaldı ve sizlerden 3'te 3 istiyorum. Ayrıca şampiyonluk şansımız da bitmedi. Galatasaray'ın da Başakşehir'in de zorlu maçları var. Bu ligde her an her şey olabilir" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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