Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in futbolcularını Galatasaray yenilgisi sonrasında motivasyon durumları ile ilgili olakak uyardığı ortaya çıktı. Şenol Güneş'in, "Kimsede motivasyon kaybı istemiyorum. Şampiyon olamasak bile Şampiyonlar Ligi çok önemli. Kulüp böyle bir gelirden mahrum olmamalı. 3 maçımız kaldı ve sizlerden 3'te 3 istiyorum. Ayrıca şampiyonluk şansımız da bitmedi. Galatasaray'ın da Başakşehir'in de zorlu maçları var. Bu ligde her an her şey olabilir" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
- Spor
- 08.05.2019
- Gazete
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