Liverpool tarih yazdı... İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maçta deplasmanda 3-0 mağlup olduğu Barcelona'yı dün evinde 4-0 yendi ve adını finale yazdırdı. Maça müthiş bir taraftar desteğişle başlayan Liverpool, 7. dakikada Origi ile 1-0 öne geçti. Oyuna ikinci yarıda giren Wijnaldum 54 ve 56'da attığı gollerle skoru 3-0'a getiren isim oldu. 79'da Barça savunmasının hatasını iyi değerlendiren Origi skoru 4-0 yaptı ve Liverpool'a turu getirdi.

ÜST ÜSTE 2. KEZ...

Barcelona'ya karşı 4 farkla galip gelerek adını son iki takım arasında yazdıran Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci kez finale yükselmiş oldu.