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Şampiyonlar liginde ilk finalist belli oldu! ’dan tarihi zafer

, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maçta 3-0 yenildiği Barça’yı 4 golle geçti. Finale yükseldi.

Liverpool’dan tarihi zafer

Liverpool tarih yazdı... İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maçta deplasmanda 3-0 mağlup olduğu Barcelona'yı dün evinde 4-0 yendi ve adını finale yazdırdı. Maça müthiş bir taraftar desteğişle başlayan , 7. dakikada Origi ile 1-0 öne geçti. Oyuna ikinci yarıda giren Wijnaldum 54 ve 56'da attığı gollerle skoru 3-0'a getiren isim oldu. 79'da Barça savunmasının hatasını iyi değerlendiren Origi skoru 4-0 yaptı ve Liverpool'a turu getirdi.

ÜST ÜSTE 2. KEZ...
'ya karşı 4 farkla galip gelerek adını son iki takım arasında yazdıran Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci kez finale yükselmiş oldu.

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