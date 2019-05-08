Liverpool tarih yazdı... İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maçta deplasmanda 3-0 mağlup olduğu Barcelona'yı dün evinde 4-0 yendi ve adını finale yazdırdı. Maça müthiş bir taraftar desteğişle başlayan Liverpool, 7. dakikada Origi ile 1-0 öne geçti. Oyuna ikinci yarıda giren Wijnaldum 54 ve 56'da attığı gollerle skoru 3-0'a getiren isim oldu. 79'da Barça savunmasının hatasını iyi değerlendiren Origi skoru 4-0 yaptı ve Liverpool'a turu getirdi.
ÜST ÜSTE 2. KEZ...
Barcelona'ya karşı 4 farkla galip gelerek adını son iki takım arasında yazdıran Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci kez finale yükselmiş oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.