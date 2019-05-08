TRABZONSPOR'un orta sahadaki yıldızı Yusuf Yazıcı, Kayserispor maçında kendisini Lille ve Manchester United kulüplerinin izlemesini değerlendirdi. Genç yıldız, sadece kalan maçlara odaklandığını belirterek, "Lig daha bitmedi.

ANNEYE HEDİYE

Transfer görüşmeleri sezon bitince yapılıyor ama ben sadece hafta sonu oynayacağımız Atiker Konyaspor maçına odaklanmış durumdayım. Diğer konular benim dışımda yaşanan gelişmeler" dedi. Bu arada Yusuf Yazıcı, Kayserispor karşılaşmasında attığı golü annesine hediye ettiğini söyledi.