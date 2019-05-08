Fenerbahçe'den Moreno seferberliği! Sevilla devrede

Fenerbahçe Liverpool'da forma giyen Alberto Moreno'yu kadrosuna katmak için fiyat artırmayı göze aldı.

SEVİLLA CİDDİ RAKİP

SEZON sonunda sözleşmesi sona erecek olan Moreno'yu Sevilla ısrarla istiyor. Sevilla, Moreno'nun aynı zamanda doğduğu şehir. Fenerbahçe, ödemeyi planladığı imza parasına zam yapacağı ve bu şekilde rekabette öne geçmeyi planladığı belirtildi.

COMOLLI GÖRÜŞÜYOR

İmza parasının 5 milyon Euro'yu bulması bekleniyor. Görüşmeleri bizzat Comolli yürütüyor.