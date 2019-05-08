Ağaoğlu, Yusuf ve Abdülkadir’le ilgili konuştu

Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün Trabzonspor'un Kayserispor'u 4-2 yendiği maçtaki performansı gündeme oturdu. İki genç yıldızla ilgili transfer iddialarını yanıtlaşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Bu iki oyuncumuzun bir sezon daha kalıp takımı farklı yerlere taşımaları belki de birinci önceliğimiz olacak" dedi.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEKLER

Ağaoğlu, "Giderseler gittikleri yerde Trabzon ve Türkiye'yi temsil edecekler. Göndermiş olmak için veya kasaya para koymak için biz buradan oyuncu göndermeyiz" açıklamasını yaptı.

GENÇLERE ZAM SİNYALİ

Her iki futbolcunun da Avrupa'nın en iyi kulüplerine layık olduğunu söyleyen Ağaoğlu, "Takımdaki genç oyuncularımızla ilgili ücret politikasını gözden geçireceğiz" diyerek zam sinyali verdi.

ÖNCE KONYA SONRA BEŞİKTAŞ

Lig yarışına da değinen Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Eğer Konyaspor maçını kayıpsız geçer ve buraya gelirsek Beşiktaş maçı sezonun en anlamlı maçı olacak" dedi.