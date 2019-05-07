Trabzonspor farklı kazandı... Geçen hafta F.Bahçe önünde galibiyeti son anda kaçıran Bordo-Mavililer, Kayserispor'u 4-2 yenerek üçüncülük planlarını yeniden yapmaya başladı. Maça hızlı bir başlangıç yapan Fırtına 16. dakikada Sosa'nın attığı frikik golüyle 1-0'lık üstünlük yakaladı. 20'de Rodallega'nın vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu tamamlayan Yusuf Yazıcı topu boş ağlara göndererek Trabzonspor'u 2-0 öne geçirdi.

HASAN HÜSEYİN'DEN 2 GOL

Kayserispor maçın 32. dakikasında farkı 1'e indiren golü attı. Kravets'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Hasan Hüseyin karşı karşıya kaldığı pozisyonda Uğurcan'ın yanından topu ağlara gönderdi: 2-1. 44'te Abdülkadir'in pasında Rodallega topa çok sert vurdu. Ancak top yan ağlarda kaldı. Devreyi Trabzonspor 2-1 önde kapattı.

KAYSERİ'NİN SEVİNCİ KISA SÜRDÜ

Kayserispor İKİNCİ yarının 54. dakikasında Varela'nın sert şutunda Kravets topu tamamlamak istedi. Ancak top üstten auta gitti. 64'te Varela'nın ortasında Hasan Hüseyin kafayla skoru 2-2 yaptı. 65'te Abdülkadir, 84'te de Novak'ın attığı gollerle Trabzonspor maçı 4-2 kazanarak üçüncülük umutlarını artırdı.