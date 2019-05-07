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, Kayseri’yi 4 golle dize getirdi

Fırtına, önünde Sosa ve Yusuf ile 2-0’ı yakaladı. Ancak ’in 2 golüyle skora denge geldi. 2-2’den sonra ve ’ın golleri ’a 3 puanı getirdi.

Fırtına 4 köşe

farklı kazandı... Geçen hafta F.Bahçe önünde galibiyeti son anda kaçıran Bordo-Mavililer, 'u 4-2 yenerek üçüncülük planlarını yeniden yapmaya başladı. Maça hızlı bir başlangıç yapan Fırtına 16. dakikada Sosa'nın attığı frikik golüyle 1-0'lık üstünlük yakaladı. 20'de Rodallega'nın vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu tamamlayan Yusuf Yazıcı topu boş ağlara göndererek Trabzonspor'u 2-0 öne geçirdi.

HASAN HÜSEYİN'DEN 2 GOL
Kayserispor maçın 32. dakikasında farkı 1'e indiren golü attı. Kravets'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan karşı karşıya kaldığı pozisyonda Uğurcan'ın yanından topu ağlara gönderdi: 2-1. 44'te 'in pasında Rodallega topa çok sert vurdu. Ancak top yan ağlarda kaldı. Devreyi Trabzonspor 2-1 önde kapattı.

KAYSERİ'NİN SEVİNCİ KISA SÜRDÜ
Kayserispor İKİNCİ yarının 54. dakikasında Varela'nın sert şutunda Kravets topu tamamlamak istedi. Ancak top üstten auta gitti. 64'te Varela'nın ortasında Hasan Hüseyin kafayla skoru 2-2 yaptı. 65'te Abdülkadir, 84'te de 'ın attığı gollerle Trabzonspor maçı 4-2 kazanarak üçüncülük umutlarını artırdı.

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