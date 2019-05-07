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Terim taktik hamleleri ile fark yarattı

İdmana torunlarını getirip takıma “Rahat olun” mesajı veren İmparator, tecrübesini yine gösterdi.

Terim’den Şah-mat
TT Stadı'nda Galatasaray, Beşiktaş'ı yenerken, Fatih Terim de Şenol Güneş'i mat etmeyi başardı. Hafta boyunca takımı gerilimden uzaklaştıran tecrübeli hoca, idmana torunlarıyla giderek futbolculara "Rahat olun" mesajını verdi. Derbideki Fernando hamlesi ve oyuncu değişiklikleri de galibiyette büyük rol oynadı. Birkez daha tecrübeli konuşturan Terim, 8. şampiyonluğu için çok önemli bir adım attı.

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