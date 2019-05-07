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  • 07.05.2019 22:08
  • Son Güncelleme: 07.05.2019 22:11

Liverpool - Barcelona canlı anlatım! Liverpool - Barcelona maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Barcelona ile kozlarını paylaşan Liverpool, ilk maçta sahadan 3-0 gibi farklı bir skorla yenilmişti. Peki, Liverpool - Barcelona maçı hangi kanalda? İşte Liverpool - Barcelona canlı anlatım...

Liverpool - Barcelona | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Liverpool ve Barcelona karşı karşıya geliyor. Liverpool, deplasmanda 3-0 yenildiği İspanyol devi Barcelona'yı bu kez sahasında ağırlayacak. Peki, Liverpool - Barcelona maçı hangi kanalda? İşte Liverpool - Barcelona maçı canlı anlatım...

LİVERPOOL - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 22.00'de başlayan maçı, Cüneyt Çakır yönetiyor. Liverpool - Barcelona karşılaması beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanıyor.

LİVERPOOL - BARCELONA İLK 11'LERİ

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Milner, Henderson, Mane, Shaqiri, Origi.
Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Rakitic, Vidal, Messi, Suarez, Coutinho.

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