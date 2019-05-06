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Şampiyon Vakıfbank

Vakıfbank, ’yı set vermeden mağlup ederek 11. şampiyonluğunu ilan etti.

Şampiyon Vakıfbank
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off finali 5. maçında deplasmanda Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yenen ve seriyi 3-2 kazanan VakıfBank, 2018-2019 sezonu şampiyonu oldu. VakıfBank, son 7 sezondaki 5'inci, tarihindeki 11'inci şampiyonluğunu elde etti. 'nın şampiyonluk hasreti 7 sezona çıktı. Vestel Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Ergün Güler, karşılaşmadan sonra şampiyon Vakıfbank'ı kutladı.

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