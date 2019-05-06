Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off finali 5. maçında deplasmanda Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yenen ve seriyi 3-2 kazanan VakıfBank, 2018-2019 sezonu şampiyonu oldu. VakıfBank, son 7 sezondaki 5'inci, tarihindeki 11'inci şampiyonluğunu elde etti. Eczacıbaşı VitrA'nın şampiyonluk hasreti 7 sezona çıktı. Vestel Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Ergün Güler, karşılaşmadan sonra şampiyon Vakıfbank'ı kutladı.
- Spor
- 06.05.2019
- Gazete
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