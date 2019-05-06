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Kartal’ın ipini çekiyor

Galatasaray, 5 sezonda ezeli rakibinin serilerini sonlandırdı.

Kartal’ın ipini çekiyor
Cimbom, Beşiktaş'ın serilerini sonlandırmayı seviyor. Bu sezon rakibinin 6 maçlık serisini sonlandıran Sarı-Kırmızılılar, geçen sezon da Kartal'ın 4 maçlık serisine son vermişti. 2014/15 sezonunda Beşiktaş'ın 7 maçlık galibiyet serisine son veren Aslan, 2013/14'te 4, 2012/13'te de 11 maçlık serileri bitirdi.

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