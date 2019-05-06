Kabustan uyandırdı

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Valbuena, kulüp tarihinin en sıkıntılı sezonunda birçok maçta Fenerbahçe'yi ipten alan oyuncu oldu. Gerek 11'de oynadığında gerekse de oyuna sonradan girdiğinde takıma önemli katkılar veren Valbuena, son Kasımpaşa maçında da 1 gol ve 1 asistle takımının en iyisiydi. Devre arasına kadar takımdan gönderilecek oyuncular arasında geçen Fransız yıldızla sezon bitmeden masaya oturulacak ve büyük ihtimall