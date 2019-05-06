Fırtına Avrupa aşkına

Süper Lig'de son 8 haftayı namağlup geride bırakaran Trabzonspor, bugün evinde ağırlayacağı Kayserispor maçından 3 puanla ayrılarak hem bitime 3 hafta kala Avrupa Kupaları'na katılmayı garantilemeyi, hem de ilk 3 iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Trabzon'da sakat olan Pereira ve Onazi dışında Abdülkadir Parmak da cezalı.
- Spor
- 06.05.2019
- Gazete
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