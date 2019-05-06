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Fırtına Avrupa aşkına

spor bugün ’yi yenerse Avrupa kupalarını garantileyecek. Fırtına 3.’lük iddiasını da sürdürmek istiyor...

Fırtına Avrupa aşkına
Süper Lig'de son 8 haftayı namağlup geride bırakaran Trabzonspor, bugün evinde ağırlayacağı Kayserispor maçından 3 puanla ayrılarak hem bitime 3 hafta kala Avrupa Kupaları'na katılmayı garantilemeyi, hem de ilk 3 iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. 'da sakat olan Pereira ve Onazi dışında Abdülkadir Parmak da cezalı.

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