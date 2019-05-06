Fatih Terim, Beşiktaş maçından sonra çarpıcı açıklamalara imza attı. Terim, "Ali Sami Yen'deki 200. maçımız. Bunu bir derbi galibiyetiyle kapattığımız için mutluyum. Alnımızın teriyle ödülümüzü almak için yürüyoruz. 3 maçımız kaldı, inşallah sonunu getiririz" dedi.
BİR TACIN DA ÖNEMİ VARMIŞ!
Terim, "F.Bahçe maçı sonrasında tepki gösterdiğimde maçı bir taca mı, bir faule mi indirgiyorsunuz diyenler vardı. Demek ki bir tacın da, bir faulün de önemi varmış. Ama taç Caner'in ayağına değiyor zaten" diye konuştu.
BU GALİBİYET KREDİ SAĞLADI
Tecrübeli çalıştırıcı, "Bugünkü galibiyet bize sadece liderliği değil, bazı kredileri de getirdi. Olası herhangi bir sıkıntıda da, döndüğümüzde sahamızda telafi şansını getirdi bu galibiyet bize" ifadelerini kullandı.
HAKEMİ TEBRİK EDİYORUM
Fatih hoca, "Biz o kadar çok sakattan, cezadan, başka şeylerden çektik ki, fazla olsun da bize olsun diyorum. Yine cezalıyız, Belhanda yok ki hatalıydı, hakem haklıydı. Hakemi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.
BİR TACIN DA ÖNEMİ VARMIŞ!
Terim, "F.Bahçe maçı sonrasında tepki gösterdiğimde maçı bir taca mı, bir faule mi indirgiyorsunuz diyenler vardı. Demek ki bir tacın da, bir faulün de önemi varmış. Ama taç Caner'in ayağına değiyor zaten" diye konuştu.
BU GALİBİYET KREDİ SAĞLADI
Tecrübeli çalıştırıcı, "Bugünkü galibiyet bize sadece liderliği değil, bazı kredileri de getirdi. Olası herhangi bir sıkıntıda da, döndüğümüzde sahamızda telafi şansını getirdi bu galibiyet bize" ifadelerini kullandı.
HAKEMİ TEBRİK EDİYORUM
Fatih hoca, "Biz o kadar çok sakattan, cezadan, başka şeylerden çektik ki, fazla olsun da bize olsun diyorum. Yine cezalıyız, Belhanda yok ki hatalıydı, hakem haklıydı. Hakemi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.
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