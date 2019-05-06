Derbi hasılatı 10 milyon TL

Dün gece sezonun en kritik maçında Türk Telekom Stadı'nda Beşiktaş'ı yenerek liderlik koltuğunu ele geçiren Galatasaray, derbiden elde ettiği hasılatla da kazasını doldurdu. Galatasaray, dün geceki derbiden 9.8 milyon TL para kazandı.
GS STORE'DAN 2 MİLYON TL
Bu 10 milyon TL'nin 5 milyon TL'si bilet satışı ve loca gelirlerinden oluştu. 2.8 milyon TL ise TFF'nin Süper Lig'de galibiyete verdiği pirimdi. GS Store'un derbi hasılatı ise 2 milyon TL olarak açıklandı.
GS STORE'DAN 2 MİLYON TL
Bu 10 milyon TL'nin 5 milyon TL'si bilet satışı ve loca gelirlerinden oluştu. 2.8 milyon TL ise TFF'nin Süper Lig'de galibiyete verdiği pirimdi. GS Store'un derbi hasılatı ise 2 milyon TL olarak açıklandı.
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