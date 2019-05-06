Acemice hatalar yaptık “Hakem hatalı kararlar verdi. Ancak biz de acemice hatalar yaptık”

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray maçı sonrası hem hakem kararlarını eleştirdi hem de öz eleştiride bulundu. Güneş "Hakem ne yaparsa yapsın hatamızı örtemez. Hakemler belli, rakipler belli, biz belliyiz. Her maçta hakem hataları oluyor. Acemice hatalarla maçı kaybettik" dedi.



SON 3 MAÇI KAZANMALIYIZ

Her maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını söyleyen Güneş, "Haftaya oynanacak maçta çıkıp futbol olarak doğruları yapacağız. Son 3 maçta kazanmamız şart" diye konuştu. Güneş ayrıca şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldıklarını da ifade etti.