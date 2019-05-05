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Trabzon'dan açıklaması! Aleyhimize karar çıkmaz

Başkan Yardımcısı , “’tan aleyhimize bir karar çıkması doğanın tabiatına aykırı” diye konuştu.

Doğanın tabiatına aykırı!

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, önemli açıklamalara imza attı.

ENDİŞE ETMESİNLER
Doğan, CAS'ta 2010-11 sezonundaki şike süreciyle ilgili yaptıkları görüşmeyle ilgili olarak şöyle konuştu: " Mahkemesinde de bulunan biri olarak bu sürecin bizim aleyhimizde sonuçlanması doğanın tabiatına aykırı bir olay" , kimsenin gelecek sezonla ilgili endişesinin olmaması gerektiğini belirterek, "Ekuban gibi takıma direkt katkı yapacak, Sosa gibi tecrübesiyle arkadaşlarına yön verecek isimleri transfer edeceğiz" diye konuştu.

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