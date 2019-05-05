Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, önemli açıklamalara imza attı.

ENDİŞE ETMESİNLER

Doğan, CAS'ta 2010-11 sezonundaki şike süreciyle ilgili yaptıkları görüşmeyle ilgili olarak şöyle konuştu: "CAS Mahkemesinde de bulunan biri olarak bu sürecin bizim aleyhimizde sonuçlanması doğanın tabiatına aykırı bir olay" Ertuğrul Doğan, kimsenin gelecek sezonla ilgili endişesinin olmaması gerektiğini belirterek, "Ekuban gibi takıma direkt katkı yapacak, Sosa gibi tecrübesiyle arkadaşlarına yön verecek isimleri transfer edeceğiz" diye konuştu.