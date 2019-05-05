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kulübede başlayacak! Derbide son karar Lens

Güneş derbide Hollandalı yıldız 'e ilk 11’de yer verecek

Derbide son karar Lens

Beşiktaş Teknik Direktörü bugünkü Galatasaray maçında ilk 11'de Lens'e şans tanıyacak. Quaresma ise maça kulübede başlayacak. Tecrübeli hocanın sol bekte Adriano'ya şans tanıyacağı Caner Erkin'i ise sol kanatta oynatacağı öğrenildi. Kagawa ve Güven Yılmaz'ın ise derbi karşılaşmasında maça yedek başlayacağı belirlendi.​

GÜNEŞ'Lİ BEŞİKTAŞ ASLAN'A ÜSTÜN
Güneş Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde 8 G.Saray maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

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