Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş bugünkü Galatasaray maçında ilk 11'de Lens'e şans tanıyacak. Quaresma ise maça kulübede başlayacak. Tecrübeli hocanın sol bekte Adriano'ya şans tanıyacağı Caner Erkin'i ise sol kanatta oynatacağı öğrenildi. Kagawa ve Güven Yılmaz'ın ise derbi karşılaşmasında maça yedek başlayacağı belirlendi.​

GÜNEŞ'Lİ BEŞİKTAŞ ASLAN'A ÜSTÜN

Güneş Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde 8 G.Saray maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı.