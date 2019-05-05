İskoçya’da Celtic 50. kez şampiyon

İskoçya Ligi'nde Aberdeen'i deplasmanda 3-0 mağlup eden Celtic, şampiyonluğu garantiledi. Ligde Aberdeen'e konuk olan yeşil-beyazlı ekip, 40. dakikada Mikael Lustig, 53. dakikada Jozo Simunovic ve 88. dakikada Odsonne Edouard'ın golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Celtic, tarihindeki 50. lig şampiyonluğunu elde etti.