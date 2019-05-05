Fener özgüven tazeledi! Yanal kalan maçlarda galibiyet bekliyor

SÜPER Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik patronu Ersun Yanal karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Üstün bir oyunla maçı kazandıklarını söyleyen Yanal, "Basit bir golle geriye düştük ama kazanmayı bildik. Önümüzdeki 3 maçı da kazanmak zorundayız" diye konuştu.

İLERİSİ İÇİN ÖZGÜVEN KAZANDIK​

Yanal şöyle devam etti: Uzun bir zaman sonra Fenerbahçe deplasmanda kazandı. Futbol adına güzel şeyler yaptık. Önemli olan sonuçtu. Skoru aldığımız için önümüzdeki maçlar için güven kazandık.

TARAFTARIN GÜCÜ TARTIŞILMAZ

"Taraftarımızın tartışılmaz bir gücü, Fenerbahçe'nin büyüklüğünü ortaya koyacak gücü var. Bizim taraftarımızın büyüklüğü, Fenerbahçe'nin büyüklüğüdür. Onları artık mutlu etmek istiyoruz"

KENDİ İŞİMİZE ODAKLANDIK

Yanal, G.Saray- Beşiktaş derbisiyle ilgili yöneltilen soruya ise "Biz sadece kendi işimize odaklandık. Diğer takımların oynayacağı maçlar bizi ilgilendirmiyor" yanıtını verdi.