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Fener Kasımpaşa maçında hakemden kritik kararlar

Fener’in Kasımpaşa maçında iptal olan iki golü VAR’la değer kazandı. Bir golü ise VAR incelemesiyle ipta oldu.

Hem VAR hem yok

F.BAHÇE'NİN Kasımpaşa ile oynadığı maça VAR kararları damga vurdu. İlk olarak 20'de F.Bahçe'nin Eljif'le bulduğu golde ofsayt bayrağı kalktı. Ancak VAR incelemesi sonrası hakem golü verdi.

VAR'A GİTTİ, İPTAL ETTİ
F.Bahçe 41'de Isla ile 2. golü bulsa da hakem hakem pozisyonu VAR'dan izledi ve gol geçersiz sayıldı. Fener'in 3. golünde de ofsayt bayrağı kalksa da VAR incelemesiyle hakem santrayı gösterdi.

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