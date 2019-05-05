Almanya doğumlu Türk futbolcu Mesut Özil, attığı gollerle adından söz ettirdi. Arsenal'de forma giyen Özil, 2018'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdi. Türkiye düşmanı Almanya ise bu fotoğraf üzerinden Özil'e tepki gösterdi. Türk sporcu hakkında karalama kampanyaları düzenlendi. Özil ise ayrımcılığa uğradığını söyleyerek Alman Milli Takımı'nı bıraktığını söyledi. Ancak kriz bitmedi. Özil'in düğünü de Almanlar'ı gerdi. Haziran'da nişanlısı Amine Gülşe ile evlenecek olan Özil, Erdoğan'ı düğününe davet etti. Almanya bunu da hazmedemedi. Bild gazetesi, Mesut Özil'in Erdoğan'ı düğüne davet ettiğine dikkat çekti.
Irkçı gazete, düğün üzerinden Alman futbolcuları baskı altına almak istedi. Bild, Alman Milli Takımı'nın 8 Haziran'da deplasmanda Belarus ile yapacağı maçı bahane ederek, "Alman futbolcular Haziran'da dünyaevine girecek olan Mesut Özil'in düğününe gidemez" diye konuştu. Türk düşmanlığı bir kez daha gözler önüne serildi. Gurbetçiler, "Nazi kafası işte" dedi.
Irkçı gazete, düğün üzerinden Alman futbolcuları baskı altına almak istedi. Bild, Alman Milli Takımı'nın 8 Haziran'da deplasmanda Belarus ile yapacağı maçı bahane ederek, "Alman futbolcular Haziran'da dünyaevine girecek olan Mesut Özil'in düğününe gidemez" diye konuştu. Türk düşmanlığı bir kez daha gözler önüne serildi. Gurbetçiler, "Nazi kafası işte" dedi.
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