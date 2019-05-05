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Alman Bild gazetesinden skandal yorum: Alman futbolcular 'in düğününe gidemez

, ayrımcılığa uğradığı için Alman Milli Takımı’nı bıraktı. Haziran’da dünyaevine girecek olan sporcu, düğününe Başkan Erdoğan’ı davet etti. Türk düşmanları ise saldırıya geçti. Bild, ‘Alman futbolcular, Mesut’un düğününe gidemez’ diyerek ırkçı zihniyetini bir kez daha gösterdi...

'Bild'iğiniz gibi!
doğumlu Türk futbolcu , attığı gollerle adından söz ettirdi. 'de forma giyen Özil, 2018'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdi. düşmanı Almanya ise bu fotoğraf üzerinden Özil'e tepki gösterdi. Türk sporcu hakkında karalama kampanyaları düzenlendi. Özil ise ayrımcılığa uğradığını söyleyerek Alman Milli Takımı'nı bıraktığını söyledi. Ancak kriz bitmedi. Özil'in düğünü de Almanlar'ı gerdi. Haziran'da nişanlısı Amine Gülşe ile evlenecek olan Özil, Erdoğan'ı düğününe davet etti. Almanya bunu da hazmedemedi. Bild gazetesi, Mesut Özil'in Erdoğan'ı düğüne davet ettiğine dikkat çekti.



Irkçı gazete, düğün üzerinden Alman futbolcuları baskı altına almak istedi. Bild, Alman Milli Takımı'nın 8 Haziran'da deplasmanda Belarus ile yapacağı maçı bahane ederek, "Alman futbolcular Haziran'da dünyaevine girecek olan Mesut Özil'in düğününe gidemez" diye konuştu. Türk düşmanlığı bir kez daha gözler önüne serildi. Gurbetçiler, "Nazi kafası işte" dedi.

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