Ribery Cimbom'u istiyor Alman basını Galatasaray'la ilgili çok flaş bir iddiayı gündeme taşıdı. Ribery'nin Bayern Münih sonrası kariyeri için karar aşamasında olduğunu ifade eden Bild, "Galatasaray'a dönmek istiyor" dedi.

Dün Alman basınından Galatasaray için çok flaş bir transfer iddiası geldi... Ülkenin en önemli yayın organlarından biri olan Bild gazetesi, Bayern Münih'in dünyaca ünlü yıldızı Franck Ribery'nin yeni sezonda Türkiye'ye dönerek yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giymek istediğini öne sürdü. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 35 yaşındaki Fransız futbolcunun birçok teklif aldığını yazan Bild, "Ancak Ribery'nin gönlünde eski takımı Galatasaray var" ifadesini kullandı. Yıldız futbolcunun özellikle Katar'dan çok ciddi taliplerinin olduğunu ifade eden Bild, "Belki ekonomik olarak Galatasaray, Katar kulüplerinin yanına yaklaşamaz ancak Ribery'nin Türk kulübüyle gönül bağı var" yorumunu yaptı. Fransız yıldız 2015 yılında 5 ay Galatasaray forması giymişti.