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Almanları çıldırttı! Ay-yıldız farkı

Kendisine yapılan sonucu Almanya ’nı bırakan , Ay-Yıldızlı bir kolyeyle mesaj verdi... Almanlar, Ay-Yıldız’ı görünce çılgına döndü.

Arsenal, önceki gece Avrupa Ligi yarı final ilk maçında sahasında Valencia'yı konuk etti. Karşılaşmayı 3-1 kazanan İngiliz ekibinde, stada ay-yıldızlı kolyeyle gelen karşılaşmanın önüne geçti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Almanlar tarafından ya uğrayan yıldız futbolcu, Türk olmaktan gurur duyduğunu Ay-Yıldız mesajıyla gösterince, Irkçılar çılgına döndü. Alman medyası da gizli ırkçılık yaparken, Mesut'a kin kustu. İngiliz basını, Mart ayında nişanlısı Amine Gülşe'nin şahsen Erdoğan'ı onur konuğu olarak düğününe davet etmesinin Almanya'da öfkeye yol açtığını yazdı. Sosyal medyada da geniş yankı bulan Mesut Özil'e destek çığ gibi büyüdü:

● Helal olsun sana Mesut. Ay-Yıldız onlara gereken dersti.
taksa seslerini çıkarmazdı.
Sözde demokratlar.
● Kusura bakmayacaksınız. Mesut Özil, Türk vatandaşıdır ve Ay-Yıldız'a aşıktır.
● Sonuna kadar Mesut Özil. Irkçısınız, insanlık düşmanısınız.
● Mesut Özil'le uğraşacaklarına milli

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