Galatasaray ’a 1 müjde 1 kötü haber Marcao takımla birlikte çalışmalara başladı. Fakat bu kez de Mitroglou sakatlanınca idmanı yarıda bıraktı.

Derbi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'a dün bir iyi bir de kötü haber geldi... Türkiye Kupası'ndaki Yeni Malatya maçında sakatlanarak yürekleri ağızlara getiren Marcao dünkü idmanda takımla birlikte çalışmalara başladı. Fakat adelesinde ağrı hisseden Mitroglou çalışmayı tamamlayamadı. Yunan forvetin derbide forma giyip giymeyeceği bugünkü kontrollerin ardından belli olacak.



DONK VE LİNNES KADRO DIŞI!

Beşiktaş derbisinde kadro dışında kalacak futbolcular belli oldu. Fatih Terim, Marcao'nun dönüşü sonrası Donk ile birlikte Linnes'i mecburen 22 kişilik kadronun dışında bırakacak.



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