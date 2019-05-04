“Futbolun Süperleri” ödülleri sahiplerini buldu

Lig'de yılın en iyilerine verilen "Futbolun Süperleri" ödül töreni nefesleri kesti. Yılın en iyi süper futbolcusu ödülünü Başakşehirli Visca aldı. Yılın süper kalecisi:(Başakşehir), Yılın süper defansı:(Başakşehir), Yılın süper orta sahası: Edin Visca (Başakşehir), Yılın süper forveti:(Beşiktaş), Yılın süper futbolcusu:(Başakşehir), Yılın yükselen yıldızı: Dorukhan (Beşiktaş), Yılın süper teknik direktörü:, Yılın en güzel golü: Hasan Ali Kaldırım (Beşiktaş maçında attığı gol),Yılın süper Türk temsilcisi:"Yılın süper 11'i: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Gönül (Beşiktaş), Demagoj Vida (Beşiktaş), Alexandru Epureanu (Medipol Başakşehir), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir), Edin Visca (Medipol Başakşehir), Adem Ljajic (Beşiktaş), Trezeguet (Kasımpaşa), Burak Yılmaz (Beşiktaş).