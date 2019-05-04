“Futbolun Süperleri” ödülleri sahiplerini buldu

Süper Lig'de yılın en iyilerine verilen "Futbolun Süperleri" ödül töreni nefesleri kesti. Yılın en iyi süper futbolcusu ödülünü Başakşehirli Visca aldı. Yılın süper kalecisi: Mert Günok (Başakşehir), Yılın süper defansı: Epureanu (Başakşehir), Yılın süper orta sahası: Edin Visca (Başakşehir), Yılın süper forveti: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Yılın süper futbolcusu: Visca (Başakşehir), Yılın yükselen yıldızı: Dorukhan (Beşiktaş), Yılın süper teknik direktörü: Abdullah Avcı (Başakşehir), Yılın en güzel golü: Hasan Ali Kaldırım (Beşiktaş maçında attığı gol), Yılın süper fair play'i: Fuat Çapa (Eskişehir), Yılın süper Türk temsilcisi: Cengiz Ünder (Roma).
İŞTE EN İYİ 11
"Yılın süper 11'i: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Gönül (Beşiktaş), Demagoj Vida (Beşiktaş), Alexandru Epureanu (Medipol Başakşehir), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir), Edin Visca (Medipol Başakşehir), Adem Ljajic (Beşiktaş), Trezeguet (Kasımpaşa), Burak Yılmaz (Beşiktaş).
İŞTE EN İYİ 11
"Yılın süper 11'i: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Gönül (Beşiktaş), Demagoj Vida (Beşiktaş), Alexandru Epureanu (Medipol Başakşehir), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir), Edin Visca (Medipol Başakşehir), Adem Ljajic (Beşiktaş), Trezeguet (Kasımpaşa), Burak Yılmaz (Beşiktaş).
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