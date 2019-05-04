Ligin son 4 haftasına düşme korkusunu üzerinden atamadan giren Fenerbahçe bu akşam Kasımpaşa deplasmanında kritik bir maça çıkacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Halis Özkahya düdük çalacak.



KAZANMAK ŞART

Teknik direktör Ersun Yanal dünkü son idman öncesi futbolcularıyla toplantı yaptı. Artık kazanmak zorunda olduklarını vurgulayan tecrübeli hoca, "Son 3 maça rahat girmek için 3 puanı almamız gerekiyor. Taraftarlarımızı daha fazla üzmeyelim ve sezonu en iyi şekilde bitirelim" dedi. 5 FUTBOLCU SINIRDA

Fener'de Kasımpaşa maçı öncesi Eljif, Dirar, Harun, Neustaedter ve Tolgay kart sınırında. Bu isimler kart görmesi halinde Akhisar sınavını kaçıracak.



​VE EKİCİ GERİ DÖNÜYOR

A.Gücü maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza alan Mehmet Ekici bu akşam Kasımpaşa maçıyla 11'e dönüyor. Ersun Yanal'ın Sadık ve Skrtel'in yokluğunda Mehmet Topal'ı stopere çekmesi bekleniyor. Sakatlığı geçen Moses ise kulübede oturacak. Valbuena ve Dirar kanatlarda yer alacak.



112. YIL COŞKUYLA KUTLANDI

Fenerbahçe'nin kuruluşunun 112. yılı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübü ziyaret edişinin 101. yıl dönümleri kutlandı. Çok renkli geçen törende Başkan Ali Koç bir konuşma yaptı.



